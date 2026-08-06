Комплект дюзи за модул за мокро бластиране 100
Комплект дюзи с дюза за мокро бластиране и вложка за дюза (специфичен тип). За оптимална работа на приставката за мокро бластиране Kärcher за мокро бластиране 4.762-010/-022.
Този комплект дюзи подобрява работата на приставката за мокро бластиране Kärcher. Състои се от дюза за мокро бластиране и вложка за дюза. Само в комбинация с приставка за мокро бластиране 4.762-010/-022.
Спецификации
Технически данни
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|0,37