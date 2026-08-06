Комплект филтри

99,5 % от най-малките частици, гъбични спори, бактерии и алергени като екскременти от акари или прашец са надеждно елиминирани от отработения въздух чрез нашия високоефективен филтър HEPA 12.

Който иска да диша свободно след работа с прахосмукачка VC 4s 2 в 1, може да разчита на високоефективния филтър HEPA 12. Той безопасно и надеждно премахва от извлечения въздух в стаята до 99,5 % дори и най-малките частици само 0,3 µm, гъбични спори и бактерии или алергени като екскременти от акари и цветен прашец. За оптимални резултати почиствайте филтъра на всеки 2 седмици или го сменяйте на всеки 6 месеца.

Характеристики и предимства
Премахва гъбични спори, бактерии и алергени като екскременти от акари и цветен прашец
Бърза и лесна смяна
Дълъг живот благодарение на редовното изсипване
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,033
Тегло с опаковката (кг) 0,033
Размери (Д × Ш × В) (мм) 90 x 85 x 26
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Интериори