Комплект кръгли четки
Практичен комплект кръгли четки, наличен в два цвята.
Практичен комплект кръгли четки в два цвята за различни места на приложение. Благодарение на цветовите разлики четките за почистване могат да се отделят ясно и да се използват за различни задачи. Така например един цвят може да се определи за използване в санитарни помещения, а останалите – за почистване в кухнята. Гъвкавите косми на четката за пара извършват почти всяка работа надеждно и суверенно.
Характеристики и предимства
2 различни цвята (черно, червено)
- Хигиенична работа в различни области на приложение (санитарни възли, кухни, арматура и т.н.)
Висококачествен материал на четината
- Лесно отстраняване на упорити замърсявания
- Няма бързо износване на четината, голяма продължителност на живот
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,05
|Тегло с опаковката (кг)
|0,073
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|26 x 26 x 40
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Сфера на приложение
- Работни повърхности в кухнята
- Почистване на отточни канали
- Умивалник / мивка
- Смесители
- WC
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Баня