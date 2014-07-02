Комплект кръгли четки

Практичен комплект кръгли четки, наличен в два цвята.

Практичен комплект кръгли четки в два цвята за различни места на приложение. Благодарение на цветовите разлики четките за почистване могат да се отделят ясно и да се използват за различни задачи. Така например един цвят може да се определи за използване в санитарни помещения, а останалите – за почистване в кухнята. Гъвкавите косми на четката за пара извършват почти всяка работа надеждно и суверенно.

Характеристики и предимства
2 различни цвята (черно, червено)
  • Хигиенична работа в различни области на приложение (санитарни възли, кухни, арматура и т.н.)
Висококачествен материал на четината
  • Лесно отстраняване на упорити замърсявания
  • Няма бързо износване на четината, голяма продължителност на живот
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,05
Тегло с опаковката (кг) 0,073
Размери (Д × Ш × В) (мм) 26 x 26 x 40

Видео

Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Работни повърхности в кухнята
  • Почистване на отточни канали
  • Умивалник / мивка
  • Смесители
  • WC
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Баня