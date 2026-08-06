Комплект кръгли четки

Практичен комплект с две черни и две жълти четки - идеален за използване в различни области.

Комплектът кръгли четки съдържа две черни и две жълти кръгли четки. Идеален за използване в различни области. Например, един цвят може да се използва в банята, а другият за почистване в кухнята. Гъвкавата четина на парната четка изпълнява всяка задача надеждно и без усилия.

Характеристики и предимства
Два различни цвята (черно и жълто)
  • Хигиенна работа в различни области (санитарни помещения, кухня, обзавеждане и др.).
Висококачествен материал на четината
  • Премахнете упоритите замърсявания лесно.
  • Дълъг живот благодарение на по-бавното износване на космите.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,046
Тегло с опаковката (кг) 0,068
Размери (Д × Ш × В) (мм) 40 x 26 x 26
Сфера на приложение
  • Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
  • Почистване на отточни канали
  • Умивалник / мивка
  • Работни повърхности в кухнята
  • Смесители
  • WC
  • Баня