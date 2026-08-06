Комплект кръгли четки
Практичен комплект с две черни и две жълти четки - идеален за използване в различни области.
Комплектът кръгли четки съдържа две черни и две жълти кръгли четки. Идеален за използване в различни области. Например, един цвят може да се използва в банята, а другият за почистване в кухнята. Гъвкавата четина на парната четка изпълнява всяка задача надеждно и без усилия.
Характеристики и предимства
Два различни цвята (черно и жълто)
- Хигиенна работа в различни области (санитарни помещения, кухня, обзавеждане и др.).
Висококачествен материал на четината
- Премахнете упоритите замърсявания лесно.
- Дълъг живот благодарение на по-бавното износване на космите.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,046
|Тегло с опаковката (кг)
|0,068
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|40 x 26 x 26
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)
- Почистване на отточни канали
- Умивалник / мивка
- Работни повърхности в кухнята
- Смесители
- WC
- Баня