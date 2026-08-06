Комплектът кръгли четки съдържа две черни и две жълти кръгли четки. Идеален за използване в различни области. Например, един цвят може да се използва в банята, а другият за почистване в кухнята. Гъвкавата четина на парната четка изпълнява всяка задача надеждно и без усилия.