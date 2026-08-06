Комплект кърпи RCV3

За оптимални резултати при почистване: Комплект висококачествени микрофибърни кърпи за мокро почистване на твърди повърхности с прахосмукачка робот RCV 3.

Комплектът съдържа 3 броя кърпи за прахосмукачка робот RCV 3. Ако устройството работи в режим на избърсване, висококачествените микрофибърни кърпи осигуряват оптимални резултати при почистване на всички твърди повърхности като плочки, ламинат, дървени подове, PVC или линолеум. Леките, засъхнали замърсявания се отстраняват надеждно, а прахът се улавя ефективно в допълнение към засмукването. Смяната на кърпите е изключително лесна благодарение на велкро закрепването.

Характеристики и предимства
Кърпа за почистване с велкро
  • Лесно закрепване и сваляне благодарение на велкро система.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 3
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,074
Тегло с опаковката (кг) 0,114
Размери (Д × Ш × В) (мм) 150 x 60 x 83
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC