Комплектът съдържа 3 броя кърпи за прахосмукачка робот RCV 3. Ако устройството работи в режим на избърсване, висококачествените микрофибърни кърпи осигуряват оптимални резултати при почистване на всички твърди повърхности като плочки, ламинат, дървени подове, PVC или линолеум. Леките, засъхнали замърсявания се отстраняват надеждно, а прахът се улавя ефективно в допълнение към засмукването. Смяната на кърпите е изключително лесна благодарение на велкро закрепването.