Комплектът кърпи за почистване на под Sensitive съдържа две кърпи, изработени от много меки влакна, които предават по-малко влага и топлина на пода. Това означава, че дори чувствителни, запечатани подове могат да се почистват с пара много внимателно. Благодарение на велкро системата, кърпите могат лесно и бързо да бъдат прикрепени към накрайника за под EasyFix на парочистачката: просто натиснете кърпата за почистване на под върху накрайника за под EasyFix и сте готови. По време на работа кърпата остава на място - дори ъглите и ръбовете се почистват без усилие. След работа използваната кърпа може да се отстрани от накрайника за под EasyFix без никакъв контакт с мръсотия: за да направите това, просто стъпете върху стъпалото, прикрепено към кърпата, и издърпайте накрайника нагоре и настрани от него.