Комплект кърпи за чувствителни подове EasyFix
Комплектът кърпи за почистване на под Sensitive EasyFix със своите две висококачествени, меки кърпи за почистване на подове е идеален за нежно почистване на чувствителни, запечатани подове.
Комплектът кърпи за почистване на под Sensitive съдържа две кърпи, изработени от много меки влакна, които предават по-малко влага и топлина на пода. Това означава, че дори чувствителни, запечатани подове могат да се почистват с пара много внимателно. Благодарение на велкро системата, кърпите могат лесно и бързо да бъдат прикрепени към накрайника за под EasyFix на парочистачката: просто натиснете кърпата за почистване на под върху накрайника за под EasyFix и сте готови. По време на работа кърпата остава на място - дори ъглите и ръбовете се почистват без усилие. След работа използваната кърпа може да се отстрани от накрайника за под EasyFix без никакъв контакт с мръсотия: за да направите това, просто стъпете върху стъпалото, прикрепено към кърпата, и издърпайте накрайника нагоре и настрани от него.
Характеристики и предимства
За особено нежно почистване
Удобна система с велкроКърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане. Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпаБез контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За безпроблемно почистване на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,082
|Тегло с опаковката (кг)
|0,121
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 115 x 10
Сфера на приложение
- Запечатани твърди подове като паркет, ламинат, корк, камък, линолеум и PVC
- Твърди подове
- Плочки