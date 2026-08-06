Комплект микрофибърни кърпи

Комплект микрофибърни кърпи съдържа 1 кърпа за под и 1 кърпа за ръчна дюза от висококачествен микрофибър за ръчна употреба. За по-добро събиране на мръсотия.

Комплект микрофибърни кърпи съдържа 1 кърпа за под и 1 кърпа от висококачествен микрофибър за ръчна дюза. За по-добро събиране и отстраняване на мръсотия. Кърпа за под, подходяща за използване със стандартна и голяма дюза за под за парочистачки Kärcher. Поставете кърпата върху ръчната дюза за почистване. За почистване на всички подове от плочки, естествен камък, линолеум и PVC.

Характеристики и предимства
Кърпа за под от микрофибър
  • Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
  • Възможно е машинно пране при 60 °C.
Микрофибърна кърпа за ръчна дюза
  • Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,047
Тегло с опаковката (кг) 0,087
Размери (Д × Ш × В) (мм) 200 x 125 x 45
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Работни повърхности в кухнята
  • Плочки
  • Душ кабина / вана
  • Плотове
  • Абсорбатори
  • Хладилник (отвътре / отвън)
  • Твърди подове
  • Кухни