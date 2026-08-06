Комплект микрофибърни кърпи
Комплект микрофибърни кърпи съдържа 1 кърпа за под и 1 кърпа за ръчна дюза от висококачествен микрофибър за ръчна употреба. За по-добро събиране на мръсотия.
Комплект микрофибърни кърпи съдържа 1 кърпа за под и 1 кърпа от висококачествен микрофибър за ръчна дюза. За по-добро събиране и отстраняване на мръсотия. Кърпа за под, подходяща за използване със стандартна и голяма дюза за под за парочистачки Kärcher. Поставете кърпата върху ръчната дюза за почистване. За почистване на всички подове от плочки, естествен камък, линолеум и PVC.
Характеристики и предимства
Кърпа за под от микрофибър
- Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
- Възможно е машинно пране при 60 °C.
Микрофибърна кърпа за ръчна дюза
- Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,047
|Тегло с опаковката (кг)
|0,087
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 125 x 45
Сфера на приложение
- Работни повърхности в кухнята
- Плочки
- Душ кабина / вана
- Плотове
- Абсорбатори
- Хладилник (отвътре / отвън)
- Твърди подове
- Кухни