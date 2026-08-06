Комплект микрофибърни кърпи съдържа 1 кърпа за под и 1 кърпа от висококачествен микрофибър за ръчна дюза. За по-добро събиране и отстраняване на мръсотия. Кърпа за под, подходяща за използване със стандартна и голяма дюза за под за парочистачки Kärcher. Поставете кърпата върху ръчната дюза за почистване. За почистване на всички подове от плочки, естествен камък, линолеум и PVC.