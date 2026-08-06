Без власинки, абсорбиращи и износоустойчиви: 5 висококачествени широки памучни кърпи за под. Кърпите са идеални за употреба в комбинация с широката подова дюза на парочистачките Керхер. Здравите кърпи са лесни за прикрепяне към дюзата, което ви позволява да работите на далечно и безопасно разтояние. За ефективно подово почистване на всички подове от плочки, естествени камъни, линолеум и PVC.