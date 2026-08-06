Комплект от 5 кърпи за под

Без власинки, абсорбиращи и износоустойчиви: 5 висококачествени широки памучни кърпи за под.

Без власинки, абсорбиращи и износоустойчиви: 5 висококачествени широки памучни кърпи за под. Кърпите са идеални за употреба в комбинация с широката подова дюза на парочистачките Керхер. Здравите кърпи са лесни за прикрепяне към дюзата, което ви позволява да работите на далечно и безопасно разтояние. За ефективно подово почистване на всички подове от плочки, естествени камъни, линолеум и PVC.

Характеристики и предимства
Кърпа за под от висококачествен памучен материал
  • Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
  • Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
  • Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации

Технически данни

Цвят Бял
Тегло (кг) 0,37
Тегло с опаковката (кг) 6,1
Размери (Д × Ш × В) (мм) 480 x 270 x 5

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Сфера на приложение
  • Твърди подове