Комплект от 5 кърпи за под
Без власинки, абсорбиращи и износоустойчиви: 5 висококачествени широки памучни кърпи за под.
Без власинки, абсорбиращи и износоустойчиви: 5 висококачествени широки памучни кърпи за под. Кърпите са идеални за употреба в комбинация с широката подова дюза на парочистачките Керхер. Здравите кърпи са лесни за прикрепяне към дюзата, което ви позволява да работите на далечно и безопасно разтояние. За ефективно подово почистване на всички подове от плочки, естествени камъни, линолеум и PVC.
Характеристики и предимства
Кърпа за под от висококачествен памучен материал
- Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
- Замърсяването се почиства без усилие и се абсорбира от кърпата
- Възможно е машинно пране при 60 °C.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,37
|Тегло с опаковката (кг)
|6,1
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|480 x 270 x 5
Видео
Сфера на приложение
- Твърди подове