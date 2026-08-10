От ръчна парочистачка до моп мигновено: Удобният комплект за почистване на пода EasyFix за SC 1 го прави възможно. Просто прикрепете универсалната кърпа за почистване на под към накрайника за под EasyFix с помощта на велкро системата и свържете накрайника към двете удължителни тръби (всяка по 0,5 m) на SC 1 – и можете да започнете да почиствате изцяло твърдия под веднага. Универсалната кърпа за почистване на под със специална структура на примки осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенично чисти резултати при почистване в ъгли и ръбове. Комплектът за почистване на под EasyFix е включен в стандартното оборудване на SC 1 EasyFix.