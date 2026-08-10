Комплект подови дюзи EasyFix за SC 1

Чистота, без да се налага да влизате в контакт с мръсотия: С комплекта за почистване на под EasyFix за SC 1 можете мигновено да превърнете ръчната парочистачка в моп.

От ръчна парочистачка до моп мигновено: Удобният комплект за почистване на пода EasyFix за SC 1 го прави възможно. Просто прикрепете универсалната кърпа за почистване на под към накрайника за под EasyFix с помощта на велкро системата и свържете накрайника към двете удължителни тръби (всяка по 0,5 m) на SC 1 – и можете да започнете да почиствате изцяло твърдия под веднага. Универсалната кърпа за почистване на под със специална структура на примки осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенично чисти резултати при почистване в ъгли и ръбове. Комплектът за почистване на под EasyFix е включен в стандартното оборудване на SC 1 EasyFix.

Характеристики и предимства
Премиум микрофибър
  • Специалната структура на кърпата осигурява особено добро улавяне на мръсотията и цялостни резултати от почистването на всички запечатани твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Лесно закрепване на комплекта подови дюзи EasyFix към SC 1
  • Подовата дюза EasyFix може бързо и лесно да се включи в устройството, заедно с тръбите за прахосмукачка.
Удобна система с велкро
  • Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
  • Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
  • Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Иновативна ламелна технология
  • Благодарение на ламелите, парата е разпределена равномерно по цялата почистваща повърхност на микрофибърната кърпа.
Гъвкава връзка на дюзите
  • Ергономично и ефективно почистване, независимо от височината на потребителя.
  • Идеалено за достигане под мебелите.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
  • За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,71
Тегло с опаковката (кг) 0,831
Размери (Д × Ш × В) (мм) 520 x 115 x 100
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Плочки