Комплект подови дюзи EasyFix за SC 1
Чистота, без да се налага да влизате в контакт с мръсотия: С комплекта за почистване на под EasyFix за SC 1 можете мигновено да превърнете ръчната парочистачка в моп.
От ръчна парочистачка до моп мигновено: Удобният комплект за почистване на пода EasyFix за SC 1 го прави възможно. Просто прикрепете универсалната кърпа за почистване на под към накрайника за под EasyFix с помощта на велкро системата и свържете накрайника към двете удължителни тръби (всяка по 0,5 m) на SC 1 – и можете да започнете да почиствате изцяло твърдия под веднага. Универсалната кърпа за почистване на под със специална структура на примки осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенично чисти резултати при почистване в ъгли и ръбове. Комплектът за почистване на под EasyFix е включен в стандартното оборудване на SC 1 EasyFix.
Характеристики и предимства
Премиум микрофибър
- Специалната структура на кърпата осигурява особено добро улавяне на мръсотията и цялостни резултати от почистването на всички запечатани твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Лесно закрепване на комплекта подови дюзи EasyFix към SC 1
- Подовата дюза EasyFix може бързо и лесно да се включи в устройството, заедно с тръбите за прахосмукачка.
Удобна система с велкро
- Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Иновативна ламелна технология
- Благодарение на ламелите, парата е разпределена равномерно по цялата почистваща повърхност на микрофибърната кърпа.
Гъвкава връзка на дюзите
- Ергономично и ефективно почистване, независимо от височината на потребителя.
- Идеалено за достигане под мебелите.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,71
|Тегло с опаковката (кг)
|0,831
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|520 x 115 x 100
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Плочки