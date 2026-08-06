Комплектът за почистване на автомобилния интериор от Керхер убеждава с високи нива на чистота: използвайки четката за прах и специалната дюза, обикновено трудоемкият процес на почистване на интериора на вашия автомобил става по-лесен от всякога. Гъвкавият маркуч с регулируема дължина гарантира изключително лесна работа: с него можете лесно да достигнете дори до най-малките пукнатини и труднодостъпни места. Всички тапицирани повърхности, подови стелки, арматурното табло и багажника могат да бъдат почистени в дълбочина, което прави колата ви идеално чиста и комфортна.