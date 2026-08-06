Комплект за почистване на автомобили

Комплектът за почистване на интериора на автомобила е лесен за работа и включва четка за прах, специална дюза и гъвкав маркуч за удобно почистване на целия интериор на вашия автомобил. Независимо дали почиствате арматурното табло, седалките на колата или текстилните повърхности, можете надеждно да почистите дори и най-малките пролуки и пукнатини.

Комплектът за почистване на автомобилния интериор от Керхер убеждава с високи нива на чистота: използвайки четката за прах и специалната дюза, обикновено трудоемкият процес на почистване на интериора на вашия автомобил става по-лесен от всякога. Гъвкавият маркуч с регулируема дължина гарантира изключително лесна работа: с него можете лесно да достигнете дори до най-малките пукнатини и труднодостъпни места. Всички тапицирани повърхности, подови стелки, арматурното табло и багажника могат да бъдат почистени в дълбочина, което прави колата ви идеално чиста и комфортна.

Характеристики и предимства
Изчерпателно допълнително оборудване за цялостно почистване на всички повърхности в автомобилите
Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,339
Тегло с опаковката (кг) 0,824
Размери (Д × Ш × В) (мм) 415 x 120 x 43
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Арматурно табло
  • Средна конзола
  • Стелки
  • Твърди подове
  • Автомобилни седалки
  • Багажник