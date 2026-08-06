Комплект за почистване на автомобили
Комплектът за почистване на интериора на автомобила е лесен за работа и включва четка за прах, специална дюза и гъвкав маркуч за удобно почистване на целия интериор на вашия автомобил. Независимо дали почиствате арматурното табло, седалките на колата или текстилните повърхности, можете надеждно да почистите дори и най-малките пролуки и пукнатини.
Комплектът за почистване на автомобилния интериор от Керхер убеждава с високи нива на чистота: използвайки четката за прах и специалната дюза, обикновено трудоемкият процес на почистване на интериора на вашия автомобил става по-лесен от всякога. Гъвкавият маркуч с регулируема дължина гарантира изключително лесна работа: с него можете лесно да достигнете дори до най-малките пукнатини и труднодостъпни места. Всички тапицирани повърхности, подови стелки, арматурното табло и багажника могат да бъдат почистени в дълбочина, което прави колата ви идеално чиста и комфортна.
Характеристики и предимства
Изчерпателно допълнително оборудване за цялостно почистване на всички повърхности в автомобилите
Гъвкавият маркуч гарантира максимална гъвкавост и следователно максимална свобода на движение
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,339
|Тегло с опаковката (кг)
|0,824
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|415 x 120 x 43
Сфера на приложение
- Арматурно табло
- Средна конзола
- Стелки
- Твърди подове
- Автомобилни седалки
- Багажник