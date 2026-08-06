Комплект за почистване на под EasyFix за SC 1

Чистота без контакт с мръсотия: С комплекта за почистване на под EasyFix за SC 1, ръчната парочистачка може бързо да се превърне в моп с пара 2 в 1.

От ръчна парочистачка до моп с пара 2 в 1 само за няколко секунди: Практичният комплект за почистване на под EasyFix за SC 1 прави това възможно. Просто използвайте системата за закрепване с велкро, за да закрепите кърпата от микрофибър към дюзата за под EasyFix и свържете накрайника към двете удължителни тръби (всяка е 0,5 m) към SC 1 - и тогава можете да започнете старателно да почиствате твърдия под. Комплектът за почистване на под EasyFix е включен в стандартния обхват на доставката за SC 1 EasyFix.

Характеристики и предимства
Лесно закрепване на комплекта за почистване на пода EasyFix към SC 1
  • Подовата дюза EasyFix може бързо и лесно да се включи в устройството, заедно с тръбите за прахосмукачка.
Удобна система с велкро
  • Лесно е да прикрепите кърпата за почистване на под към дюзата, просто трябва да я натиснете
  • Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
  • Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Иновативна ламелна технология
  • Благодарение на ламелите, парата е разпределена равномерно по цялата почистваща повърхност на микрофибърната кърпа.
Гъвкава връзка на дюзите
  • Ергономично и ефективно почистване, независимо от височината на потребителя.
  • Идеалено за достигане под мебелите.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
  • За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,668
Тегло с опаковката (кг) 0,833
Размери (Д × Ш × В) (мм) 517 x 43 x 40
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Плочки