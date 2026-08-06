Комплект за почистване на под EasyFix за SC 1
Чистота без контакт с мръсотия: С комплекта за почистване на под EasyFix за SC 1, ръчната парочистачка може бързо да се превърне в моп с пара 2 в 1.
От ръчна парочистачка до моп с пара 2 в 1 само за няколко секунди: Практичният комплект за почистване на под EasyFix за SC 1 прави това възможно. Просто използвайте системата за закрепване с велкро, за да закрепите кърпата от микрофибър към дюзата за под EasyFix и свържете накрайника към двете удължителни тръби (всяка е 0,5 m) към SC 1 - и тогава можете да започнете старателно да почиствате твърдия под. Комплектът за почистване на под EasyFix е включен в стандартния обхват на доставката за SC 1 EasyFix.
Характеристики и предимства
Лесно закрепване на комплекта за почистване на пода EasyFix към SC 1
- Подовата дюза EasyFix може бързо и лесно да се включи в устройството, заедно с тръбите за прахосмукачка.
Удобна система с велкро
- Лесно е да прикрепите кърпата за почистване на под към дюзата, просто трябва да я натиснете
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Иновативна ламелна технология
- Благодарение на ламелите, парата е разпределена равномерно по цялата почистваща повърхност на микрофибърната кърпа.
Гъвкава връзка на дюзите
- Ергономично и ефективно почистване, независимо от височината на потребителя.
- Идеалено за достигане под мебелите.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Висококачествен микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,668
|Тегло с опаковката (кг)
|0,833
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|517 x 43 x 40
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Плочки