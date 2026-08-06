От ръчна парочистачка до моп с пара 2 в 1 само за няколко секунди: Практичният комплект за почистване на под EasyFix за SC 1 прави това възможно. Просто използвайте системата за закрепване с велкро, за да закрепите кърпата от микрофибър към дюзата за под EasyFix и свържете накрайника към двете удължителни тръби (всяка е 0,5 m) към SC 1 - и тогава можете да започнете старателно да почиствате твърдия под. Комплектът за почистване на под EasyFix е включен в стандартния обхват на доставката за SC 1 EasyFix.