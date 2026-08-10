Комплект за почистване на под SC1 Multi
Чистота, без да се налага да влизате в контакт с мръсотия: с комплекта за почистване на под EasyFix Large за SC 1 Multi можете мигновено да превърнете ръчната парочистачка в моп.
От ръчна парочистачка до бърсалка за няколко секунди: удобният комплект за почистване на подове EasyFix Large за SC 1 Multi го прави възможно. Просто прикрепете универсалната кърпа за под Large към дюзата за под EasyFix Large с помощта на велкро системата и свържете дюзата към двете удължителни тръби (всяка по 0,5 m) на SC 1 Multi – и можете да започнете да почиствате твърдия под веднага. Универсалната кърпа за под със специална структура на примки осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенично чисти резултати при почистване в ъгли и ръбове. Комплектът за почистване на под EasyFix Large е включен в стандартния обхват на доставка за SC 1 Multi & Up.
Характеристики и предимства
Лесно закрепване на комплекта дюзи за под EasyFix Large към SC 1 Multi
- Подовата дюза EasyFix може бързо и лесно да се включи в устройството, заедно с тръбите за прахосмукачка.
Премиум микрофибър
- Специалната структура на кърпата осигурява особено добро улавяне на мръсотията и цялостни резултати от почистването на всички запечатани твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Удобна система с велкро
- Кърпа за почистване на под с лесно прикрепване към дюзата с натискане.
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Иновативна ламелна технология
- Благодарение на ламелите, парата е разпределена равномерно по цялата почистваща повърхност на микрофибърната кърпа.
Гъвкава връзка на дюзите
- Ергономично и ефективно почистване, независимо от височината на потребителя.
- Идеалено за достигане под мебелите.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|Бял
|Тегло с опаковката (кг)
|0,906
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Плочки