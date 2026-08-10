От ръчна парочистачка до бърсалка за няколко секунди: удобният комплект за почистване на подове EasyFix Large за SC 1 Multi го прави възможно. Просто прикрепете универсалната кърпа за под Large към дюзата за под EasyFix Large с помощта на велкро системата и свържете дюзата към двете удължителни тръби (всяка по 0,5 m) на SC 1 Multi – и можете да започнете да почиствате твърдия под веднага. Универсалната кърпа за под със специална структура на примки осигурява особено добро улавяне на мръсотията. Високата паропропускливост позволява отлични и хигиенично чисти резултати при почистване в ъгли и ръбове. Комплектът за почистване на под EasyFix Large е включен в стандартния обхват на доставка за SC 1 Multi & Up.