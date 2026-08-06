Комплект за под EasyFix

С удобна система за закрепване с велкро и подходяща кърпа от микрофибър: Комплект за под EasyFix за парочистачки позволява кърпата да бъде подменена, без да се налага контакт с мръсотията.

Дюзата за под EasyFix се предлага с кърпа от микрофибър и осигурява отлични резултати от почистване на твърди подове - дори в ъглите и по ръбове. Използвайки системата с велкро, микрофибърната кърпа за под може бързо и лесно да се прикрепи към дюзата за под: Просто натиснете дюзата за под EasyFix върху кърпата за почистване и тя е готова за употреба. След почистване микрофибърната кърпа може да бъде отстранена от дюзата на под EasyFix, без контакт с мръсотията: просто стъпете върху етикета, прикрепен към кърпата, и дръпнете дюзата нагоре.

Характеристики и предимства
Удобна система с велкро
  • Просто натиснете кърпата за почистване върху дюзата EasyFix, за да я прикрепите.
  • Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
  • Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Иновативна ламелна технология
  • Благодарение на ламелите, парата е разпределена равномерно по цялата почистваща повърхност на микрофибърната кърпа.
Гъвкава връзка на дюзите
  • Ергономично и ефективно почистване, независимо от височината на потребителя.
  • Идеалено за достигане под мебелите.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
  • За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Висококачествен микрофибър
  • Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
  • Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Спецификации

Технически данни

Цвят черен
Тегло (кг) 0,24
Тегло с опаковката (кг) 0,409
Размери (Д × Ш × В) (мм) 314 x 177 x 97
Сфера на приложение
  • Твърди подове
  • Плочки