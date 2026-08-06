Дюзата за под EasyFix се предлага с кърпа от микрофибър и осигурява отлични резултати от почистване на твърди подове - дори в ъглите и по ръбове. Използвайки системата с велкро, микрофибърната кърпа за под може бързо и лесно да се прикрепи към дюзата за под: Просто натиснете дюзата за под EasyFix върху кърпата за почистване и тя е готова за употреба. След почистване микрофибърната кърпа може да бъде отстранена от дюзата на под EasyFix, без контакт с мръсотията: просто стъпете върху етикета, прикрепен към кърпата, и дръпнете дюзата нагоре.