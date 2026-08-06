Комплект за под EasyFix
С удобна система за закрепване с велкро и подходяща кърпа от микрофибър: Комплект за под EasyFix за парочистачки позволява кърпата да бъде подменена, без да се налага контакт с мръсотията.
Дюзата за под EasyFix се предлага с кърпа от микрофибър и осигурява отлични резултати от почистване на твърди подове - дори в ъглите и по ръбове. Използвайки системата с велкро, микрофибърната кърпа за под може бързо и лесно да се прикрепи към дюзата за под: Просто натиснете дюзата за под EasyFix върху кърпата за почистване и тя е готова за употреба. След почистване микрофибърната кърпа може да бъде отстранена от дюзата на под EasyFix, без контакт с мръсотията: просто стъпете върху етикета, прикрепен към кърпата, и дръпнете дюзата нагоре.
Характеристики и предимства
Удобна система с велкро
- Просто натиснете кърпата за почистване върху дюзата EasyFix, за да я прикрепите.
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Иновативна ламелна технология
- Благодарение на ламелите, парата е разпределена равномерно по цялата почистваща повърхност на микрофибърната кърпа.
Гъвкава връзка на дюзите
- Ергономично и ефективно почистване, независимо от височината на потребителя.
- Идеалено за достигане под мебелите.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Висококачествен микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,24
|Тегло с опаковката (кг)
|0,409
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|314 x 177 x 97
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Плочки