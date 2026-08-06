Дюзата за под EasyFix Mini се предлага с кърпа от микрофибър и осигурява отлични резултати при почистване на твърди подове - дори в труднодостъпни ъгли. С помощта на иновативната система с велкро микрофибърната кърпа може бързо и лесно да бъде прикрепена към дюзата. Просто натиснете кърпата за почистване върху дюзата EasyFix Mini и тя е готова за използване. След почистване микрофибърната кърпа може да бъде свалена от дюзата, без да се налага да се влиза в контакт с мръсотията. Просто стъпете върху етикета, прикрепен към кърпата, и дръпнете дюзата нагоре.