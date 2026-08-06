Комплект за под EasyFix Mini
С удобно закрепяне с велкро и съвместима микрофибърна кърпа: Комплектът EasyFix Mini, предназначен за парочистачки, позволява подмяна на кърпата без да се налага да се влиза в контакт с мръсотията. Особено подходяща за използване в малки пространства и труднодостъпни места.
Дюзата за под EasyFix Mini се предлага с кърпа от микрофибър и осигурява отлични резултати при почистване на твърди подове - дори в труднодостъпни ъгли. С помощта на иновативната система с велкро микрофибърната кърпа може бързо и лесно да бъде прикрепена към дюзата. Просто натиснете кърпата за почистване върху дюзата EasyFix Mini и тя е готова за използване. След почистване микрофибърната кърпа може да бъде свалена от дюзата, без да се налага да се влиза в контакт с мръсотията. Просто стъпете върху етикета, прикрепен към кърпата, и дръпнете дюзата нагоре.
Характеристики и предимства
Удобна система с велкро
- Просто натиснете кърпата за почистване върху дюзата EasyFix, за да я прикрепите.
- Без приплъзване по пода, докато почиствате
Лента, прикрепена към микрофибърната кърпа
- Без контакт с мръсотия при смяна на кърпата: просто стъпнете върху лентата и издърпайте дюзата нагоре.
Иновативна ламелна технология
- Благодарение на ламелите, парата е разпределена равномерно по цялата почистваща повърхност на микрофибърната кърпа.
Гъвкава връзка на дюзите
- Ергономично и ефективно почистване, независимо от височината на потребителя.
- Идеалено за достигане под мебелите.
Кърпата за почистване на под покрива всички страни на дюзата
- За почистване без усилия на ъглите, ръбовете и други труднодостъпни места.
Висококачествен микрофибър
- Оптималното разтваряне на мръсотията и високото ниво на събиране за цялостно почистване на всички твърди повърхности.
- Може да се пере в пералня до 60 °C. Не използвайте омекотители.
Особено подходящ за малки пространства и труднодостъпни места
- За перфектни резултати от почистване и по-голяма почистена повърхност.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,218
|Тегло с опаковката (кг)
|0,333
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|243 x 101 x 96
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
- Твърди подове
- Плочки
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)