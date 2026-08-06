Комплект за закрепване на дюзаa за пяна

Комплект пенообразувател. Дюзата за пяна е идеална за използване в санитарни помещения и хранително-вкусовата промишленост и навсякъде, където е необходимо дълго време за нанасяне.

Комплект пенообразувател. Дюзата за пяна е идеална за използване в санитарни помещения и хранително-вкусовата промишленост и навсякъде, където е необходимо дълго време за нанасяне. Свързва се към струйник (заменя дюзата за високо налягане).

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,987
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