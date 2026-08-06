Комплект за закрепване на макара за маркуч за HD ДВГ уреди, 30 м

Комплект макара за маркуч за монтиране към уреда. Перфектното решение за безопасно и спестяващо място съхранение на маркуч за високо налягане.

Комплект макара за маркуч за монтиране към уреда. Перфектното решение за безопасно и спестяващо място съхранение на маркуч за високо налягане. Свързва се към водоструйката. Също така се върти под налягане. Конектор: 22 x 1.5.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 30
Цвят черен
Тегло с опаковката (кг) 7,51

Обхват на доставката

  • Макара за маркуч
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