Комплект за закрепване на макара за маркуч за HD ДВГ уреди, 30 м
Комплект макара за маркуч за монтиране към уреда. Перфектното решение за безопасно и спестяващо място съхранение на маркуч за високо налягане.
Комплект макара за маркуч за монтиране към уреда. Перфектното решение за безопасно и спестяващо място съхранение на маркуч за високо налягане. Свързва се към водоструйката. Също така се върти под налягане. Конектор: 22 x 1.5.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|30
|Цвят
|черен
|Тегло с опаковката (кг)
|7,51
Обхват на доставката
- Макара за маркуч