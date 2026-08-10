Кръгла пръскаща дюза дълга 3x10
Дълга кръгла струйна дюза за бластери със сух лед от Kärcher. Разработена за абразивни приложения, като премахване на упорити налепи, боя, масло или сажди.
Перфектна за ефективно почистване на например компоненти, шприцформи или дори роботи за косене със бластери със сух лед. Дългата кръгла струйна дюза, изработена от здрава неръждаема стомана и алуминий, позволява особено абразивни приложения и лесно премахва силни замърсявания и налепи, причинени от масла, греси, смазочни материали или сажди. Подходящата система за бърза смяна осигурява особено лесно, бързо и удобно боравене.
Характеристики и предимства
Дълъг, абразивен контур на струята
- Високата производителност води до лесно отстраняване и на изключително упорити отлагания.
- Много ниска консумация на сгъстен въздух и CO2.
Система за бърза смяна
- Изключително лесна за работа и с варираща настройка.
Здрав, дълготраен дизайн.
- Висококачествен дизайн, изработен от неръждаема стомана и алуминий.
Спецификации
Технически данни
|Тегло с опаковката (кг)
|0,136
Видео
Сфера на приложение
- Почистване на леярски форми и инструменти
- За почистване на машини, компоненти на двигатели, матрици (форми) и уплътнителни повърхности
- За почистване на градински инструменти и роботизирани косачки