Перфектна за ефективно почистване на например компоненти, шприцформи или дори роботи за косене със бластери със сух лед. Дългата кръгла струйна дюза, изработена от здрава неръждаема стомана и алуминий, позволява особено абразивни приложения и лесно премахва силни замърсявания и налепи, причинени от масла, греси, смазочни материали или сажди. Подходящата система за бърза смяна осигурява особено лесно, бързо и удобно боравене.