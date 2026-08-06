Къс държач за дюза

За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолета за високо налягане (с винтове за дюзи). Не е съвместим с тройни дюзи.

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Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,29
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