KV 4 кърпи за деликатни повърхности

Кърпата за деликатни повърхности за KV 4 е много нежна и идеална за леки замърсявания върху чувствителни повърхности. Може лесно да се прикрепи към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро.

Оптимално почистване: Кърпата за деликатни повърхности за KV 4 почиства много нежно благодарение на фините си влакна. Кърпата може лесно да бъде прикрепена към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Перфектна за чувствителни на надраскване повърхности като дърво и екрани.

Характеристики и предимства
Велкро закрепване
  • Лесно закрепване и сваляне.
Миещ се
  • Може да се пере при 60 ° C, за многократна употреба.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,023
Тегло с опаковката (кг) 0,082
Размери (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 6
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Чувствителни повърхности