KV 4 кърпи за деликатни повърхности
Кърпата за деликатни повърхности за KV 4 е много нежна и идеална за леки замърсявания върху чувствителни повърхности. Може лесно да се прикрепи към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро.
Оптимално почистване: Кърпата за деликатни повърхности за KV 4 почиства много нежно благодарение на фините си влакна. Кърпата може лесно да бъде прикрепена към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Перфектна за чувствителни на надраскване повърхности като дърво и екрани.
Характеристики и предимства
Велкро закрепване
- Лесно закрепване и сваляне.
Миещ се
- Може да се пере при 60 ° C, за многократна употреба.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,023
|Тегло с опаковката (кг)
|0,082
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 6
Сфера на приложение
- Чувствителни повърхности