Оптимално почистване: Кърпата за деликатни повърхности за KV 4 почиства много нежно благодарение на фините си влакна. Кърпата може лесно да бъде прикрепена към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Перфектна за чувствителни на надраскване повърхности като дърво и екрани.