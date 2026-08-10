Кърпата за устойчиви повърхности за KV 4 е особено подходяща за справяне с упоритите замърсявания върху устойчиви повърхности благодарение на висококачествените си абразивни влакна. Това включва устойчиви на надраскване повърхности като котлони, фурна, решетки, прозорци и плочки. Кърпата може лесно да се прикрепи към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Почистващата кърпа е износоустойчива, миеща се и може да се използва веднага след почистване.