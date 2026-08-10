KV 4 кърпи за устойчиви повърхности

Лесно, бързо и ефективно: Почистващата кърпа може лесно да бъде прикрепена към акумулаторната виброчистачка KV 4, посредством система с велкро и премахва упоритите замърсявания по устойчивите повърхности.

Кърпата за устойчиви повърхности за KV 4 е особено подходяща за справяне с упоритите замърсявания върху устойчиви повърхности благодарение на висококачествените си абразивни влакна. Това включва устойчиви на надраскване повърхности като котлони, фурна, решетки, прозорци и плочки. Кърпата може лесно да се прикрепи към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Почистващата кърпа е износоустойчива, миеща се и може да се използва веднага след почистване.

Характеристики и предимства
Велкро закрепване
  • Лесно закрепване и сваляне.
Миещ се
  • Може да се пере при 60 ° C, за многократна употреба.
Абразивни влакна
  • Бързо разтваря мръсотията.
Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 2
Цвят Бял
Тегло (кг) 0,029
Тегло с опаковката (кг) 0,087
Размери (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 7,5
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Устойчиви на надраскване повърхности
  • Прозорци и стъклени повърхности
  • Работни повърхности в кухнята
  • Душ кабина / вана