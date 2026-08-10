KV 4 кърпи за устойчиви повърхности
Лесно, бързо и ефективно: Почистващата кърпа може лесно да бъде прикрепена към акумулаторната виброчистачка KV 4, посредством система с велкро и премахва упоритите замърсявания по устойчивите повърхности.
Кърпата за устойчиви повърхности за KV 4 е особено подходяща за справяне с упоритите замърсявания върху устойчиви повърхности благодарение на висококачествените си абразивни влакна. Това включва устойчиви на надраскване повърхности като котлони, фурна, решетки, прозорци и плочки. Кърпата може лесно да се прикрепи към акумулаторната виброчистачка KV 4, чрез закрепване с велкро. Почистващата кърпа е износоустойчива, миеща се и може да се използва веднага след почистване.
Характеристики и предимства
Велкро закрепване
- Лесно закрепване и сваляне.
Миещ се
- Може да се пере при 60 ° C, за многократна употреба.
Абразивни влакна
- Бързо разтваря мръсотията.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|2
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,029
|Тегло с опаковката (кг)
|0,087
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 7,5
Сфера на приложение
- Устойчиви на надраскване повърхности
- Прозорци и стъклени повърхности
- Работни повърхности в кухнята
- Душ кабина / вана