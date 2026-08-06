Макара за LTR 18 Battery
Бобината с практична капачка и усукана корда за косене осигурява добри резултати на труднодостъпни места. Подходящ е за всички 18 V Kärcher Battery Power тримери за трева.
Във всяка градина има негостоприемни кътчета, където е трудно да се работи с косачката за трева или пък съседни стена или храсти на пътя. За работа в такива тесни ъгли е необходимо малко, гъвкаво, но мощно устройство: тример за трева от Kärcher. Тримерът за тревата има усукана корда за рязане, която постоянно се настройва по дължина чрез автоматично подаване. По този начин има перфектната ширина на косене и чистите резултати на рязане са гарантирани. Особено приятен е фактът, че работата е много тиха и бобината може да се сменя без инструменти с няколко движения на ръката. И работата продължава, до последния стрък трева на поляната. Бобина с практична капачка и усукана корда за подрязване е подходяща за моделите LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery.
Характеристики и предимства
Усукана корда
- Прецизно, тихо и надеждно - всичко това е гарантирано с усуканата корда.
Автоматично подаване на корда
- Кордата се настройва автоматично и затова винаги е с перфектната дължина.
Бобината може да се смени без инструменти
- Няколко прости движения на ръката правят възможно смяната на бобината без инструменти.
Гъвкава употреба
- Ширината на здраво рязане без усилие достига до труднодостъпни части от градината.
Спецификации
Технически данни
|Дебелина на кордата (мм)
|1,6
|Дължина на кордата на макарата (м)
|3,6
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,048
|Тегло с опаковката (кг)
|0,059
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 75 x 34
Сфера на приложение
- Морава
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки