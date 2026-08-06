Макара за LTR 18 Battery

Бобината с практична капачка и усукана корда за косене осигурява добри резултати на труднодостъпни места. Подходящ е за всички 18 V Kärcher Battery Power тримери за трева.

Във всяка градина има негостоприемни кътчета, където е трудно да се работи с косачката за трева или пък съседни стена или храсти на пътя. За работа в такива тесни ъгли е необходимо малко, гъвкаво, но мощно устройство: тример за трева от Kärcher. Тримерът за тревата има усукана корда за рязане, която постоянно се настройва по дължина чрез автоматично подаване. По този начин има перфектната ширина на косене и чистите резултати на рязане са гарантирани. Особено приятен е фактът, че работата е много тиха и бобината може да се сменя без инструменти с няколко движения на ръката. И работата продължава, до последния стрък трева на поляната. Бобина с практична капачка и усукана корда за подрязване е подходяща за моделите LTR 18-25 Battery и LTR 18-30 Battery.

Характеристики и предимства
Усукана корда
  • Прецизно, тихо и надеждно - всичко това е гарантирано с усуканата корда.
Автоматично подаване на корда
  • Кордата се настройва автоматично и затова винаги е с перфектната дължина.
Бобината може да се смени без инструменти
  • Няколко прости движения на ръката правят възможно смяната на бобината без инструменти.
Гъвкава употреба
  • Ширината на здраво рязане без усилие достига до труднодостъпни части от градината.
Спецификации

Технически данни

Дебелина на кордата (мм) 1,6
Дължина на кордата на макарата (м) 3,6
Цвят черен
Тегло (кг) 0,048
Тегло с опаковката (кг) 0,059
Размери (Д × Ш × В) (мм) 75 x 75 x 34
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Морава
  • Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки