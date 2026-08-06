Макара за LTR 36 Battery
Усукана корда и автоматичното и подаване правят бобината с капачка за 36 V Kärcher Battery Power тример за трева перфектният работен инструмент за труднодостъпни места в градината.
Ако храсти или стена са на пътя на косене, е задължително удобното и мощно устройство: тример за трева на Kärcher. Негостоприемните площи на нивото на земята в градината се косят с тримера за тревата. Бобината с практична капачка осигурява надеждни и прекрасни резултати на рязане и е подходяща за всички 36 V Kärcher Battery Power тримери за трева.Усуканата корда реже прецизно и здраво, тъй като постоянно се автоматично регулира по ширина. По този начин се гарантира постояннен чист резултат на рязане, дори и при по-дълги интервали на работа. Други предимства са тихата работа и лесната без инструмент смяна на бобината само с няколко движения на ръката. И работата продължава до последното стръкче трева.
Характеристики и предимства
Усукана корда
- Прецизно, тихо и надеждно - всичко това е гарантирано с усуканата корда.
Автоматично подаване на корда
- Кордата се настройва автоматично и затова винаги е с перфектната дължина.
Бобината може да се смени без инструменти
- Няколко прости движения на ръката правят възможно смяната на бобината без инструменти.
Практична капачка
- Освен бобината, в окомплектовката е включена и подходящата капачка.
Гъвкава употреба
- Ширината на здраво рязане без усилие достига до труднодостъпни части от градината.
Спецификации
Технически данни
|Дебелина на кордата (мм)
|2
|Дължина на кордата на макарата (м)
|3,4
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,05
|Тегло с опаковката (кг)
|0,067
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|75 x 75 x 34
Сфера на приложение
- Морава
- Краищата на моравата, например покрай цветни лехи или пътеки