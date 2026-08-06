Ако храсти или стена са на пътя на косене, е задължително удобното и мощно устройство: тример за трева на Kärcher. Негостоприемните площи на нивото на земята в градината се косят с тримера за тревата. Бобината с практична капачка осигурява надеждни и прекрасни резултати на рязане и е подходяща за всички 36 V Kärcher Battery Power тримери за трева.Усуканата корда реже прецизно и здраво, тъй като постоянно се автоматично регулира по ширина. По този начин се гарантира постояннен чист резултат на рязане, дори и при по-дълги интервали на работа. Други предимства са тихата работа и лесната без инструмент смяна на бобината само с няколко движения на ръката. И работата продължава до последното стръкче трева.