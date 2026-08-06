Макара за маркуч за стенен монтаж, 15 м

Готова за употреба автоматична макара за маркуч за стенен монтаж. Опростява работата с маркуча за високо налягане, съкращава времето за настройка и повишава безопасността на труда.

Нашата автоматична макара за маркуч се доставя с предварително сглобен маркуч за високо налягане (15 m), който вече е навит и следователно е готов за употреба веднага след като монтирането на стената е реализирано. Задвижвана от висококачествена пружина от неръждаема стомана, тази макара за маркуч съкращава времето за настройка преди и след дейности, като по този начин спомага за увеличаване на производителността. Надеждното навиване и развиване на маркуча за високо налягане осигурява по-лесна и следователно по-удобна работа за потребителя и в същото време подобрява безопасността на труда, тъй като опасностите от спъване могат надеждно да бъдат избегнати.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 15
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 300
Тегло с опаковката (кг) 7,1

Обхват на доставката

  • Макара за маркуч
  • Маркуч за високо налягане

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