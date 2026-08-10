Малка четка
Малката четка за детайли за мобилно почистване гарантира отстраняване на мръсотия на труднодостъпни места. Може да се монтира директно върху спусъка на пистолета на водоструйката.
Четката за детайли съчетава ефекта на плоска водна струя и механичната почистваща сила на косъмчетата за цялостно почистване на труднодостъпни зони, например при велосипеди. Мръсотията се разхлабва и отмива директно. Тъй като водата се използва само когато спусъкът на устройството е задействан, консумацията на вода може да се контролира много ефективно. По този начин животът на батерията се запазва. Четката се монтира директно върху спусъка на пистолета. Главата на четката може да се смени, ако е необходимо. Четката за фини детайли е съвместима с всички OC 3 мобилни уреди за почистване на открито.
Характеристики и предимства
Деликатна, но ефективна четка за фини детайли
- Цялостно премахване на отлагания от мръсотия дори на труднодостъпни места.
Подвижна глава на четката
- Лесно преоборудване за хигиенично почистване по всяко време.
Спецификации
Технически данни
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,048
|Тегло с опаковката (кг)
|0,113
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 35 x 48
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- Велосипеди
- Труднодостъпни места (ъгли, пукнатини, пролуки и т.н.)