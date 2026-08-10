Четката за детайли съчетава ефекта на плоска водна струя и механичната почистваща сила на косъмчетата за цялостно почистване на труднодостъпни зони, например при велосипеди. Мръсотията се разхлабва и отмива директно. Тъй като водата се използва само когато спусъкът на устройството е задействан, консумацията на вода може да се контролира много ефективно. По този начин животът на батерията се запазва. Четката се монтира директно върху спусъка на пистолета. Главата на четката може да се смени, ако е необходимо. Четката за фини детайли е съвместима с всички OC 3 мобилни уреди за почистване на открито.