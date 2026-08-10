Маркуч опакован NW35 2.0m
Смукателният маркуч с номинална широчина DN 35 и дължина 2 m е подходящ за използване със смукачки за сухо почистване на Kärcher.
Смукателният маркуч с номинална широчина DN 35 е идеален за използване с прахосмукачки на Kärcher. Маркучът с дължина 2 метра се свързва към аксесоари с връзка с клипс 2.0. Те са съвместими с модели смукачки след 2017 година.
Спецификации
Технически данни
|Дължина (м)
|2
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Версия
|Стандартно
|Връзка от страната на аксесоарите¹⁾
|Клип 2.0
|Връзка от страната на машината²⁾
|Клик закопчалка
|Количество (бр.)
|1
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|0,445
|Тегло с опаковката (кг)
|0,463
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|460 x 360 x 90
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