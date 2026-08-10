Маркуч опакован NW35 2.0m

Смукателният маркуч с номинална широчина DN 35 и дължина 2 m е подходящ за използване със смукачки за сухо почистване на Kärcher.

Смукателният маркуч с номинална широчина DN 35 е идеален за използване с прахосмукачки на Kärcher. Маркучът с дължина 2 метра се свързва към аксесоари с връзка с клипс 2.0. Те са съвместими с модели смукачки след 2017 година.

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 2
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Версия Стандартно
Връзка от страната на аксесоарите¹⁾ Клип 2.0
Връзка от страната на машината²⁾ Клик закопчалка
Количество (бр.) 1
Цвят антрацит
Тегло (кг) 0,445
Тегло с опаковката (кг) 0,463
Размери (Д × Ш × В) (мм) 460 x 360 x 90

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