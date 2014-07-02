Маркуч Solar

Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 10. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.

Висококачественият и гъвкав маркуч за високо налягане с гумено покритие е подходящ за използване в комбинация с iSolar TL 10. Външният слой на маркуча има особено добри характеристики на плъзгане - идеален за удължаване и прибиране на телескопичния прът.

Спецификации

Технически данни

Дължина на телескопичната дръжка (м) 11,5
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 155
Свързваща резба M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 2,2
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