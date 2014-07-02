Маркуч Solar
Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 10. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.
Висококачественият и гъвкав маркуч за високо налягане с гумено покритие е подходящ за използване в комбинация с iSolar TL 10. Външният слой на маркуча има особено добри характеристики на плъзгане - идеален за удължаване и прибиране на телескопичния прът.
Спецификации
Технически данни
|Дължина на телескопичната дръжка (м)
|11,5
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 155
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|2,2
Съвместими уреди
Актуални продукти
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/14 -4 Cage ST
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 St
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m
- Телескопичен удължител хибриден 10 m