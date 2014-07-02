Маркуч за изравняване на налягането
Маркучът за изравняване на налягането -служи като съединителен маркуч между помпи за високо налягане и тръбопроводната инсталация.
Идеалната връзка за компенсиране на колебания в налягането в сградната водоснабдителна инсталация. Дългият 1 m, демпфиращ шума маркуч за изравняване на налягането с диаметър 3/4" служи като съединителен маркуч между помпи за високо налягане и тръбопроводната инсталация. Еластичният вътрешен маркуч от силикон служи за компенсиране на флуктуациите на налягането и се разширява за да предпазва помпата при спиране и пускане. Намалява също и вибрациите.Резултатът е значително намаляване на шума. Напорният маркуч е в двата края с присъединителна резба G1 (33,3 mm).
Характеристики и предимства
Еластичен вътрешен маркуч от силикон
- Разширяването на еластичния вътрешен маркуч предотвратява включването и изключването на помпата в някои случаи при падане на налягането. Падането на налягането се компенсира и помпата работи надеждно.
Гъвкав маркуч
- Така възникват по-малко вибрации и предаването на шум към стационарната тръбопроводна система се намалява значително.
Съединителен маркуч за стационарни тръбопроводи
- За да се осъществи връзка с помпата за сградно водоснабдяване. В повечето случаи тръбопроводната система не достига до мястото на монтаж на помпата. Препоръчва се помпата да се свърже с тръбопровода чрез гъвкав маркуч.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|3/4″
|Дължина на маркуча (м)
|1
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,47
|Тегло с опаковката (кг)
|0,68
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|270 x 275 x 55
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Сфера на приложение
- За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.