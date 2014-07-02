Маркуч за изравняване на налягането

Маркучът за изравняване на налягането -служи като съединителен маркуч между помпи за високо налягане и тръбопроводната инсталация.

Идеалната връзка за компенсиране на колебания в налягането в сградната водоснабдителна инсталация. Дългият 1 m, демпфиращ шума маркуч за изравняване на налягането с диаметър 3/4" служи като съединителен маркуч между помпи за високо налягане и тръбопроводната инсталация. Еластичният вътрешен маркуч от силикон служи за компенсиране на флуктуациите на налягането и се разширява за да предпазва помпата при спиране и пускане. Намалява също и вибрациите.Резултатът е значително намаляване на шума. Напорният маркуч е в двата края с присъединителна резба G1 (33,3 mm).

Характеристики и предимства
Еластичен вътрешен маркуч от силикон
  • Разширяването на еластичния вътрешен маркуч предотвратява включването и изключването на помпата в някои случаи при падане на налягането. Падането на налягането се компенсира и помпата работи надеждно.
Гъвкав маркуч
  • Така възникват по-малко вибрации и предаването на шум към стационарната тръбопроводна система се намалява значително.
Съединителен маркуч за стационарни тръбопроводи
  • За да се осъществи връзка с помпата за сградно водоснабдяване. В повечето случаи тръбопроводната система не достига до мястото на монтаж на помпата. Препоръчва се помпата да се свърже с тръбопровода чрез гъвкав маркуч.
Спецификации

Технически данни

Диаметър 3/4″
Дължина на маркуча (м) 1
Цвят черен
Тегло (кг) 0,47
Тегло с опаковката (кг) 0,68
Размери (Д × Ш × В) (мм) 270 x 275 x 55
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • За напояване на градината от варели с дъждовна вода, цистерни или кладенци, например със спринклери.