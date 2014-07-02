Идеалната връзка за компенсиране на колебания в налягането в сградната водоснабдителна инсталация. Дългият 1 m, демпфиращ шума маркуч за изравняване на налягането с диаметър 3/4" служи като съединителен маркуч между помпи за високо налягане и тръбопроводната инсталация. Еластичният вътрешен маркуч от силикон служи за компенсиране на флуктуациите на налягането и се разширява за да предпазва помпата при спиране и пускане. Намалява също и вибрациите.Резултатът е значително намаляване на шума. Напорният маркуч е в двата края с присъединителна резба G1 (33,3 mm).