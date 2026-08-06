Маркуч за почистване на тръби, DN 6, 20 m, макс. 250 бара
20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).
20 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби до 220 bar (резбова връзка за дюза R 1/8).
Характеристики и предимства
Много гъвкав маркуч за високо налягане с гумено външно покритие и стоманена оплетка.
- Идеално боравене за почистване на тръби – дори тесни пространства са достижими.
- Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
- Устойчив на налягане до 250 bar.
Връзка: 1/8"
- Съвместим с дюзи за почистване на тръби.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|250
|Свързваща резба
|M22 x 1,5
|Дължина (м)
|20
|Тегло с опаковката (кг)
|3