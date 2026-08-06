Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 м, макс. 140 бара
20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).
20 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).
Характеристики и предимства
Много гъвкав PVC маркуч за високо налягане.
- Изключително лек и с оптимално боравене.
- Устойчив на налягане до 120 bar.
Връзка: 1/8"
- Съвместим с дюзи за почистване на тръби.
Спецификации
Технически данни
|Максимално налягане (бар)
|140
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Дължина (м)
|20
|Тегло с опаковката (кг)
|1,707