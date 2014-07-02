Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

10 м маркуч за високо налягане (M 22 x 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.