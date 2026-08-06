Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock

Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 10
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 220
Дължина (м) 15
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 4,15
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