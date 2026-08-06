Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 12, 210 бар, 2 x EASY!Lock

Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2х M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.

NW 12/ 155°C/ 250 bar

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 12
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 210
Дължина (м) 15
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 5,6
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