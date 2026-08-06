Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

С AVS връзка за макара за маркучи и маркуч за високо налягане (ID 6, 15 м дълъг, до 250 бара налягане) с EASY!Lock ръчна винтова връзка.

15 м маркуч за високо налягане с патентован (въртящ се) AVS конектор за пистолет и нипелен конектор за макара за маркучи.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 250
Дължина (м) 15
Свързваща резба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
Тегло с опаковката (кг) 2,517