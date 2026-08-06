Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
С AVS връзка за макара за маркучи и маркуч за високо налягане (ID 6, 15 м дълъг, до 250 бара налягане) с EASY!Lock ръчна винтова връзка.
15 м маркуч за високо налягане с патентован (въртящ се) AVS конектор за пистолет и нипелен конектор за макара за маркучи.
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|250
|Дължина (м)
|15
|Свързваща резба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
|Тегло с опаковката (кг)
|2,517