Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

С AVS връзка за макара за маркучи и маркуч за високо налягане (ID 6, 15 м дълъг, до 250 бара налягане) с EASY!Lock ръчна винтова връзка.