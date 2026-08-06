Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 8, 315 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
15 м маркуч за високо налягане (M 22 x 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 8/155°C/315 bar.
15 м маркуч за високо налягане (M 22 x 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 8/155°C/315 bar.
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|315
|Дължина (м)
|15
|Свързваща резба
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
|Тегло с опаковката (кг)
|3,75