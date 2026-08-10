Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 8, 315 бар

15 м дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.

15 м маркуч за високо налягане (M 22 x 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна витнова връзка. Допълнителни данни: DN 8/155°C/315 bar.

Спецификации

Технически данни

ID (мм) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 315
Дължина (м) 15
Тегло с опаковката (кг) 3,287