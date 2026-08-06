Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock

20 м маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за налягания до 315 bar.

20 м маркуч за високо налягане (M 22 x 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна витнова връзка. Допълнителни данни: DN 8/155°C/315 bar.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 315
Дължина (м) 20
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 5,12
Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock
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