Маркуч за високо налягане Classic, 10 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Дължина (м) 10
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 3,12
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти