Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 1,5
Свързваща резба 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 0,728
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