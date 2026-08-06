Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.

1,5 м маркуч за високо налягане (DN 8, M 22 x 1,5) със защита от прегъване и конектори в двата края. За свързване към макари за маркучи с подходящ конектор (M 22 x 1,5).

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 1,5
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,788
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