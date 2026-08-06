Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5

1,5 м маркуч за високо налягане (DN 8, M 22 x 1,5) със защита от прегъване и конектори в двата края. За свързване към макари за маркучи с подходящ конектор (M 22 x 1,5).