Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5
1,5 м маркуч за високо налягане (DN 8, M 22 x 1,5) със защита от прегъване и конектори в двата края. За свързване към макари за маркучи с подходящ конектор (M 22 x 1,5).
1,5 м маркуч за високо налягане (DN 8, M 22 x 1,5) със защита от прегъване и конектори в двата края. За свързване към макари за маркучи с подходящ конектор (M 22 x 1,5).
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|400
|Дължина (м)
|1,5
|Свързваща резба
|2 x M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|0,9