Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5

10 м маркуч за високо налягане Longlife 400 (DN 8) с въртящ се съединител, подсилена двуслойна стоманена тел с висока якост. Конектори в двата края. M 22 x 1,5, със защита от прегъване.