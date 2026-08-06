Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5
10 м маркуч за високо налягане Longlife 400 (DN 8) с въртящ се съединител, подсилена двуслойна стоманена тел с висока якост. Конектори в двата края. M 22 x 1,5, със защита от прегъване.
10 м маркуч за високо налягане Longlife 400 (DN 8) с въртящ се съединител, подсилена двуслойна стоманена тел с висока якост. Конектори в двата края. M 22 x 1,5, със защита от прегъване. Допълнителни данни: DN 8/155°C/400 bar.
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|400
|Дължина (м)
|10
|Свързваща резба
|2 x M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|3,675