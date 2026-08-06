Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x M22 x 1,5

10 м маркуч за високо налягане Longlife 400 (DN 8) с въртящ се съединител, подсилена двуслойна стоманена тел с висока якост. Конектори в двата края. M 22 x 1,5, със защита от прегъване.

10 м маркуч за високо налягане Longlife 400 (DN 8) с въртящ се съединител, подсилена двуслойна стоманена тел с висока якост. Конектори в двата края. M 22 x 1,5, със защита от прегъване. Допълнителни данни: DN 8/155°C/400 bar.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 10
Свързваща резба 2 x M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 3,675