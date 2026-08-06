Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

20 м маркуч за високо налягане (ID 8), за налягане до 400 бара. С AVS връзка за макара за маркучи и двойно стоманено подсилване. EASY!Lock ръчна винтова връзка в другия край на маркуча.

20 м маркуч за високо налягане Longlife 400 (DN 8) с патентован (въртящ се) AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. M 22 x 1,5, със защита от прегъване. Подсилена двуслойна стоманена тел с висока якост. Допълнителни данни: DN 8/155°C/400 bar.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 20
Свързваща резба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
Тегло с опаковката (кг) 6,08
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч