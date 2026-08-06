Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
20 м маркуч за високо налягане (ID 8), за налягане до 400 бара. С AVS връзка за макара за маркучи и двойно стоманено подсилване. EASY!Lock ръчна винтова връзка в другия край на маркуча.
20 м маркуч за високо налягане Longlife 400 (DN 8) с патентован (въртящ се) AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. M 22 x 1,5, със защита от прегъване. Подсилена двуслойна стоманена тел с висока якост. Допълнителни данни: DN 8/155°C/400 bar.
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|400
|Дължина (м)
|20
|Свързваща резба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
|Тегло с опаковката (кг)
|6,08
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