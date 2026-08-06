Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

20 м маркуч за високо налягане (ID 8), за налягане до 400 бара. С AVS връзка за макара за маркучи и двойно стоманено подсилване. EASY!Lock ръчна винтова връзка в другия край на маркуча.