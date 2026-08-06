Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 x EASY!Lock

Маркуч за високо налягане (ID 6), дълъг 10 m, със сиво, немаркиращо външно покритие. Одобрен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. С връзка EASY!Lock в двата края.

10 m маркуч за високо налягане (DN 6) с патентован (въртящ се) AVS конектор за пистолет. Необезцветяващ се външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Конектори в двата края, EASY!Lock, със защита от прегъване. Допълнителни данни: NW 6/155°C/250 bar.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 250
Дължина (м) 10
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 2,55
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 x EASY!Lock
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