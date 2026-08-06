10 m маркуч за високо налягане (DN 8) с патентован (въртящ се) AVS конектор за пистолет. Необезцветяващ външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Конектори в двата края, M 22 x 1,5, със защита от прегъване. Допълнителни данни: NW 8/155°C/250 bar.