Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 x M22 x 1,5
10 m маркуч за високо налягане (DN 8) с патентован (въртящ се) AVS конектор за пистолет. Необезцветяващ външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост.
10 m маркуч за високо налягане (DN 8) с патентован (въртящ се) AVS конектор за пистолет. Необезцветяващ външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Конектори в двата края, M 22 x 1,5, със защита от прегъване. Допълнителни данни: NW 8/155°C/250 bar.
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|250
|Дължина (м)
|10
|Свързваща резба
|2 x M22 x 1,5
|Тегло с опаковката (кг)
|2,315