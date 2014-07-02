Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 м, DN 8, 400 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)
NW 8/155°C/400 bar
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 8
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|400
|Дължина (м)
|10
|Свързваща резба
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
|Тегло с опаковката (кг)
|3,5