Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

15 м дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, неоцветяващо външно покритие.