Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

15 м дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, неоцветяващо външно покритие.

15 м маркуч за високо налягане (ID 6) с патентована (въртяща) AVS връзка за пистолета. Неоцветяващо външно покритие за употреба в хранителна промишленост. DN 6/155°C/250 bar.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 250
Дължина (м) 15
Свързваща резба 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
Тегло с опаковката (кг) 2,7