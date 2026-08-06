Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
15 м дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, неоцветяващо външно покритие.
15 м маркуч за високо налягане (ID 6) с патентована (въртяща) AVS връзка за пистолета. Неоцветяващо външно покритие за употреба в хранителна промишленост. DN 6/155°C/250 bar.
Спецификации
Технически данни
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|250
|Дължина (м)
|15
|Свързваща резба
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
|Тегло с опаковката (кг)
|2,7