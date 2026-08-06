Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 м, DN 6, 250 бар, 2 x EASY!Lock

15 м дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, неоцветяващо външно покритие.