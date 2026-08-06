Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

20 м маркуч за високо налягане (DN 6) с патентован (въртящ се) AVS съединител за пистолет. Неоцветяващ външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост. DN 8/155°C/250 bar.