Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч

20 м маркуч за високо налягане (DN 6) с патентован (въртящ се) AVS съединител за пистолет. Неоцветяващ външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост. DN 8/155°C/250 bar.

20 м маркуч за високо налягане (DN 6) с патентован (въртящ се) AVS съединител за пистолет. Неоцветяващ външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост. DN 8/155°C/250 bar.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 250
Дължина (м) 20
Свързваща резба 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS за макара за навиване на маркуч
Тегло с опаковката (кг) 5,45