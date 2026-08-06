Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 бар, 2 x EASY!Lock

Подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост: маркуч за високо налягане с дължина 20 м(ID 8) със сиво, немаркиращо външно покритие, ANTI!Twist и EASY!Lock ръчни винтови връзки.

20 m маркуч за високо налягане (DN 8) с въртящо се съединение. Необезцветяващ външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Конектори в двата края, EASY!Lock, със защита от прегъване. Допълнителни данни: NW 8/155°C/250 bar.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 250
Дължина (м) 20
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 4,6
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 бар, 2 x EASY!Lock
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