Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 бар, 2 x M22 x 1,5

20 m маркуч за високо налягане (DN 8) с въртящо се съединение. Необезцветяващ външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост.

20 m маркуч за високо налягане (DN 8) с въртящо се съединение. Необезцветяващ външен слой за употреба в хранително-вкусовата промишленост. Конектори в двата края, M 22 x 1,5, със защита от прегъване. Допълнителни данни: NW 8/155°C/250 bar.

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 250
Дължина (м) 20
Свързваща резба 2 x M22 x 1,5
Тегло с опаковката (кг) 4,45